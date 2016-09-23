Український боксер Гвоздик проведе бій проти Чілемби 19 листопада

Бронзовий призер Олімпіади Лондон-2012 Олександр Гвоздик зустрінеться з колишнім претендентом на титул чемпіона світу Айзеком Чілембой, повідомляє vRINGe.

10-ти раундовий бій відбудеться 19 листопада в Лас-Вегасі, в андеркарті поєдинку Сергій Ковальов – Андре Уорд.

Це буде 12-й бій Гвоздика на професійному рингу.Попередні 11 він виграв, 9 з них - нокаутом.

«Я справді дуже щасливий, що у мене буде можливість виступити в такому великому шоу. Спасибі Top Rank, Main Events і моєму менеджеру Егісу Клімасу за те, що мої мрії стають реальністю! Чілемба – серйозний суперник, і я очікую непростого бою. Це хороший тест для мене, і я з ним впораюся», - зазначив Гвоздик після офіційного оголошення про проведення бою.

У свою чергу, тренер українця Роберт Гарсія зазначив: «Олександр – призер Олімпіади з великим аматорським досвідом, відмінними навичками і видатною силою. Чілемба – дуже хороший боєць, який програв Ковальову рішенням суддів. Думаю, в бою з ним ми побачимо найкращого Гвоздика. Олександр прибув до США, щоб стати чемпіоном світу, і цей бій дозволить йому наблизитись до цієї мрії».