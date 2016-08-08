Команда Тайсона Ф'юрі підтвердила дату бою-реваншу з Володимиром Кличком

Дядько та тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі запевнив, що бій-реванш його племінника з українцем Володимиром Кличком відбудеться, як і планувалося, 29 жовтня. Про це повідомляє boxingnews.com.ua.

"Так, Тайсон буде битися 29 жовтня", — сказав Пітер Ф'юрі в коментарі Boxing News And Views. При цьому він не повідомив, чи відбудеться цей бій в Манчестері, як планувалося раніше.

Крім того, тренер додав, що Тайсон Ф'юрі вже розпочав активну підготовку до бою-реваншу з Кличком.

Варто зазначити, що команда Ф'юрі і раніше називала 29 жовтня в якості дати бою, але офіційного підтвердження з їх сторони поки не послідувало.

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Кличко висловлював невдоволення у зв'язку з тим, що команда Ф'юрі не підтверджувала дату бою-реваншу.