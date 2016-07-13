Легендарний філіппінець Пак'яо восени може повернутися в професійний бокс

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях знаменитий філіппінець Менні Пак'яо, який у квітні цього року оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри, може повернутися в ринг вже цієї осені, повідомляє Boxing news з посиланням на The Guardian.

Про це заявив промоутер Пакьяо Боб Арум.

Арум також зазначив, що дати боїв для Пак'яо будуть визначатися таким чином, щоб він міг проводити свої тренувальні табори без шкоди для своєї політичної діяльності.

Читайте такожМейвезер проведе останній бій у кар'єрі 12 вересня

Боксер раніше оголошував про бажання повністю зосередитися на політичній кар`єрі.

За деякими даними бій Пак'яо планується на 29 жовтня або 5 листопада.