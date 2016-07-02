Бій-реванш Кличко проти Ф'юрі відбудеться 29 жовтня

Менеджер Берндт Бенте, який представляє інтереси українського боксера Володимира Кличка, заявив, що бій-реванш з чемпіоном світу британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 29 жовтня, повідомляє Worldboxing news.

Місце проведення бою не змінилося - Манчестер, Великобританія.

Спочатку, другий бій повинен був відбутися в наступну суботу в Манчестері. Однак, Ф'юрі пошкодив кісточку тренуючись на березі озера. Таку офіційну інформацію надали члені команди британського боксера. Разом з тим, деякі ЗМІ стверджують, що Ф'юрі забився під час відвідування музичного фестивалю Gottwood в Уельсі минулого місяця.

Сумніви щодо проведення бою-реваншу були і через те, що британець нібито провалив тест на наркотики в 2015 році, хоча ніяких дій з цього приводу досі не було зроблено, і бій. як і раніше, запланований у планах обох спортсменів.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015-го року Кличко програв Ф'юрі за очками - одноголосним рішенням суддів. Українець позбувся всіх титулів чемпіона світу.