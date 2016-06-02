Ф'юрі про майбутній бій з Кличком: Для підготовки мені достатньо 12 тижнів

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі заявив, що не збирається підтримувати себе у гарній формі протягом всього року, оскільки може набрати ідеальну фізичну форму за 12 тижнів,повідомляє Boxingnews з посиланням на The Telegraph.

“Кличко сидить у спортзалі 365 днів в році, а мені досить і 12 тижнів перед боєм. За 12 тижнів я привожу себе в форму зі стану жирного кабана в рельєфного Адоніса. І мені немає потреби підтримувати себе таким весь рік", - сказав Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 9 липня в Манчестері на 21-тисячній Manchester Arena.

Кличко програв усі свої титули Ф'юрі в листопаді 2015-го року одноголосним рішенням суддів.