Український чемпіон світу з боксу Ломаченко зустрінеться з Ніколасом Уолтерсом

Наступним суперником чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі українця Василя Ломаченка (5-1, 3 КО), швидше за все, стане колишній чемпіон світу за версією WBA в цій ваговій категорії представник Ямайки Ніколас Уолтерс (26-0-1, 21 КО), повідомляє Вохіng news.

Як запевнив промоутер Ломаченко Боб Арум, бій українця з Уолтерсом вже узгоджений з боксерами та їх командами, залишилося тільки заручитися підтримкою телебачення, з чим проблем виникнути, напевно, не має.

Дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко став чемпіоном світу серед профессионалів вже за підсумками третього бою на профі-ринзі, перемігши 21 червня 2014 року американця Гері Рассела. Після цього українець провів три успішних захисти титулу, останній з яких відбувся 7 листопада 2015 року - проти мексиканця Ромуло Коасіча.