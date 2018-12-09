Ломаченко переміг Педрасу в Нью-Йорку одноголосним рішенням суддів

Українець став чемпіоном світу за престижними версіями WBO і WBA.

У Нью-Йорку завершився об'єднавчий бій за звання чемпіона світу з боксу в легкій вазі, у якому Василь Ломаченко зустрічався з Хосе Педрасою з Пуерто-Ріко. У поєдинку розігрувалися пояси чемпіона світу відразу за двома престижними версіями WBA Super (1-й захист Ломаченко) і WBO (1-й захист Педраси), а також пояс журналу The Ring. Зустріч відбулася в знаменитому залі Madison Square Garden.

Перша половина поєдинку пройшла в приблизно рівній тактичній боротьбі, при цьому Педраса грамотно захищався і намагався не нариватися на несподівані атаки українського чемпіона.

І все ж починаючи з 6-го раунду українцю почали вдаватися великі ударні серії, а перевага Ломаченка у швидкості стала мати вирішальне значення.

Пуерториканець все ж демонстрував стійкість, проте перевага Ломаченка вже ні в кого не викликала сумнівів. Вирішальним став 11-й раунд, протягом якого Василь влаштував бомбардировку в голову опонента, і в кінцівці раунду Педраса двічі опинився в нокдауні. Від дострокового закінчення бою його врятувала лише перерва.

Василь так і не зміг нокаутувати пуерториканця в останньому раунді, однак підсумок бою за рішенням суддів був очевидний: всі три арбітри винесли рішення на користь українського чемпіона.

Таким чином, Василь Ломаченко до поясів WBA Super і The Ring додав титул WBO, яким раніше володів Педраса.

Для українця це був 13-й бій і 12-та перемога в кар'єрі. В пасиві Василя Ломаченка всього одна поразка. Але тоді - в бою за титул чемпіона світу за версією WBO - суперник українця мексиканець Орландо Салідо не вклався в ліміт вагової категорії і пояс був залишений вакантним.

УНІАН проводив пряму онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко - Педраса, по якій ви можете простежити за ходом бою.