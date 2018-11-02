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На поєдинку українця Усика і британця Белью буде працювати англійський рефері

10:56, 02 листопада 2018
Бокс
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facebook.com/akrassyuk

Стало відоме ім'я арбітра, який буде працювати на поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тоні Белью.

За інформацією Sky Sports, поєдинок обслуговуватиме співвітчизник Белью - Террі О'Коннор.

Бій Усик - Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону будуть стояти всі пояси українця.

Як повідомляв УНІАН, Тоні Белью при підготовці до поєдинку скине 13 кілограм зайвої ваги.

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Теги: #бій Усик - Белью