На поєдинку українця Усика і британця Белью буде працювати англійський рефері
10:56, 02 листопада 2018Бокс
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Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 10 листопада.
facebook.com/akrassyuk
Стало відоме ім'я арбітра, який буде працювати на поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тоні Белью.
За інформацією Sky Sports, поєдинок обслуговуватиме співвітчизник Белью - Террі О'Коннор.
Бій Усик - Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону будуть стояти всі пояси українця.
Як повідомляв УНІАН, Тоні Белью при підготовці до поєдинку скине 13 кілограм зайвої ваги.
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