На поєдинку українця Усика і британця Белью буде працювати англійський рефері

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 10 листопада.

Стало відоме ім'я арбітра, який буде працювати на поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тоні Белью.

За інформацією Sky Sports, поєдинок обслуговуватиме співвітчизник Белью - Террі О'Коннор.

Бій Усик - Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону будуть стояти всі пояси українця.

Як повідомляв УНІАН, Тоні Белью при підготовці до поєдинку скине 13 кілограм зайвої ваги.