Президент WBC: Конгрес у Києві був одним з найнеймовірніших за всю історію

Маурісіо Сулейман поділився своїми враженнями про час, проведений у столиці України.

Глава Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман високо оцінив організацію 56-го Конгресу WBC.

Керівник організації також розповів про найближчі плани, повідомляє Братство Кличко.

За словами Сулеймана, складнощів з приїздом до Києва зірок боксу не виникло. «Це не було складно. Коли ми говоримо про сім'ю WBC, коли ми говоримо про зелено-золоті титули, вони всі збираються разом. Льюїс, Холіфілд, Хаглер, Чавес, Дюран, Хеттон, Хан, Кличко, ми маємо так багато зірок. Конвенція в Києві була однією з найбільш неймовірних конвенцій за історію, - цитує Сулеймана Vringe. - В ході конвенції ми переглянули всі дивізіони. «Обов'язковий» статус був переглянутий і затверджений. Так що у нас буде величезна активність. Чарло – Головкін буде величезний бій, а переможець зустрінеться з Саулем. В суперважкій вазі ми зробили все, щоб спробувати звести переможця бою Уайлдер – Ф'юрі з Ентоні Джошуа. Бокс зараз на гарному рівні. Зараз бум боксу в Британії, Японії, Мексиці, США. У нас попереду відмінні часи».

Як повідомляв УНІАН, 56-й Конгрес WBC проходив у Києві з 30-го вересня по 5-е жовтня.