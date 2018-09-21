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Джошуа переважив Повєткіна на 11 кілограмів за добу до титульного бою

17:53, 21 вересня 2018
Бокс
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Повєткін виявився набагато легше Джошуа за добу до бою / prosportua.com

У Лондоні відбулася офіційна процедура зважування чемпіона світу за трьома версіями британця Ентоні Джошуа та російського суперважкоатлета Олександра Повєткіна.

На вагах у Повєткіна під час процедури зважування виявилося 100,7 кілограма, а в Ентоні – 111,8 кілограма, повідомляє Prosportua.

Щодо майбутнього поєдинку Джошуа сказав: “Коли ти у що б то не стало хочеш нокаутувати суперника, можеш нарватися на потужний удар, який переверне хід зустрічі. Ні, в бою з Повєткіним мені треба бути розумнішим".

У свою чергу Повєткін теж висловився щодо майбутнього поєдинку. “Не думаю, що він буде боксувати так, як Кличко. Але ми готові до різних подій. Ми опрацювали всі: його дії в атаці, чи буде він "в'язати", його дії другим номером. Головне зараз – все це виконати", – сказав претендент.

Бій відбудеться 22 вересня на лондонському стадіоні "Уемблі". Згідно інформації промоутера Джошуа Едді Хірна, поєдинок відвідають українці Василь Ломаченко та Олександр Усик.

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Теги: #бокс#бій Джошуа - Повєткін