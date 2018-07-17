Менеджер Ломаченко назвав можливі дати повернення українця на ринг після травми

Егіс Климас розповів, як проходить відновлення чемпіона.

Менеджер чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка Егіс Климас заявив, що українець швидко відновлюється і скоро повернеться до тренувань, щоб 1 або 8 грудня провести наступний бій.

"Він відновлює дуже швидко. Вася вже робить бій з тінню, що, я думаю, не сподобається його лікарю. Він вже робить деякі вправи, але на травмоване плече все ще не дає навантаження. У нього є люди, які стежать за відновленням у центрі реабілітації.

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Думаю, ми побачимо в серпні-вересні його роботу, коли він буде готуватися до наступного поєдинку. Що стосується самого бою, ми плануємо його провести 1 або 8 грудня", - цитує менеджера Ломаченка Isport з посиланням на BoxingScene.

Раніше промоутер Ломаченко говорив, що його наступний бій пройде в листопаді - грудні, а наступним суперником може стати або Менні Пакьяо або переможець пари Раймундо Бельтран – Хосе Педраса.