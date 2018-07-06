У Києві пройде бій Кличко – Льюїс в рамках Конгресу WBC

Це буде виставковий поєдинок, який відбудеться в рамках благодійного аукціону. Подробиці аукціону і формат бою поки що не афішуються.

Вічний чемпіон світу WBC і мер Києва Віталій Кличко восени знову вийде в ринг проти екс-абсолютного чемпіона світу Леннокса Льюїса.

"Чоловіча розмова двох джентльменів за допомогою жестів" відбудеться під час 56-го конгресу WBC, який пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня 2018 року, повідомляє Братство Кличко.

Це буде виставковий поєдинок, який відбудеться в рамках благодійного аукціону. Подробиці аукціону і формат бою поки що не афішуються.

Нагадаємо, бій Леннокс Льюїс – Віталій Кличко відбувся 21 червня 2003 року. Драматичний поєдинок, пізніше визнаний «боєм десятиліття в суперважкій вазі», був зупинений лікарем через розсічення у Віталія. На момент зупинки українець вигравав на картах всіх трьох суддів з рахунком 58:56. Одразу після бою Леннокс пообіцяв Віталію матч-реванш, але не дотримав свого слова і через кілька місяців оголосив про завершення професійної боксерської кар'єри. За 15 років у Льюїса несподівано з'явилася можливість виконати свою обіцянку.

56-й конгрес WBC вперше у своїй історії пройде в Києві. В столицю України прилетять близько 700 учасників конвенції з 160 країн світу. У їх числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, спортивні менеджери і функціонери. За словами президента WBC Маурісіо Сулеймана, на конгрес також запрошені Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, вже підтвердили свою участь Ріддік Боу, Хуліо Сезар Чавес та інші легендарні чемпіони.

Ініціатором проведення конгресу у столиці України виступив Віталій Кличко.