Ломаченко нокаутував Лінареса і завоював титул чемпіона WBA у легкій вазі
05:14, 13 травня 2018Бокс
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Бій завершився нокаутом Лінареса у 10-му раунді.
Ломаченко виграв титул чемпіона світу в черговий ваговій категорії / boxingscene.com
У Нью-Йорку на знаменитій арені "Медісон Сквер Гагрден" завершився бій за титул чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі, в якому українець Василь Ломаченко переміг Хорхе Лінареса з Венесуели.
Бій завершився нокаутом у 10-му раунді.
Спортсмени провели дуже важкий рівний бій. На початку поєдинку перевагою володів українець, потім суперник перехопив ініціативу і навіть відправив Ломаченко в нокдаун. У вирішальним 10-му раунді обмін двосічними важкими ударами привів до нокауту від Ломаченка, який завдав точний удар по печінці суперника.
УНІАН провів онлайн-трансляцію бою, за якою можна простежити за ходом поєдинку.
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