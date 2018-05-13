Ломаченко нокаутував Лінареса і завоював титул чемпіона WBA у легкій вазі

Бій завершився нокаутом Лінареса у 10-му раунді.

У Нью-Йорку на знаменитій арені "Медісон Сквер Гагрден" завершився бій за титул чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі, в якому українець Василь Ломаченко переміг Хорхе Лінареса з Венесуели.

Бій завершився нокаутом у 10-му раунді.

Спортсмени провели дуже важкий рівний бій. На початку поєдинку перевагою володів українець, потім суперник перехопив ініціативу і навіть відправив Ломаченко в нокдаун. У вирішальним 10-му раунді обмін двосічними важкими ударами привів до нокауту від Ломаченка, який завдав точний удар по печінці суперника.

УНІАН провів онлайн-трансляцію бою, за якою можна простежити за ходом поєдинку.