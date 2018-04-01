Джошуа і Повєткін виграли титульні бої в суперважкій вазі в Кардіффі

Британець став чемпіоном світу за чотирма версіями одночасно.

В Кардіффі (Уельс) на стадіоні "Міленіум" завершився вечір професійного боксу, в рамках якого відбулися два титульних боя в суперважкій вазі.

Переможцями стали британець Ентоні Джошуа та Олександр Повєткін з Росії.

У головному бою вечора зійшлися два непереможених чемпіона світу, які виборювали титули чемпіона світу за версіями IBO, IBF, WBA, WBO (всіх, окрім WBC) - британець Ентоні Джошуа та Джозеф Паркер з Нової Зеландії.

Після рівного початку бою Джошуа заволодів перевагою і вів поєдинок у 4-6 раундах. Однак, у 7-му раунді Паркер вирівняв ситуацію на рингу. В подальшому бій проходив з перемінним успіхом, але, в підсумку жоден з суперників не побував навіть в нокдауні. Не кажучи вже про нокаут.

Перемогу за очками одноголосним рішенням суддів: 119:109, 118:110 та 118:110 - здобув Ентоні Джоуа.

Таким чином, тепер окрім Джошуа чемпіоном світу є тільки також непереможений американець Деонтей Вайлдер, який володіє поясом за версією WBC.

Перед цим відбувся бій росіянина Олександра Повєткіна і британця Девіда Прайса, де на кону стояли два чемпіонські пояса WBA Inter-Continental і WBO International.

У третьому раунді суперники обмінялися нокдаунами. Росіянин завдав удар супернику в кінці першої хвилини, у той час як Прайс - на останній секунді раунду. А доля раунду була вирішена у 5-му раунді, коли Повєткін завдав нищівного удару супернику, після якого той навіть не зміг самостійно піднятися на ноги.

Таким чином, Повєткін отримав право битиметься з Джошуа в бою за титули чемпіона.