Уайлдер переміг Ортіса нокаутом і захистив титул WBC в яскравому бою

Американець Деонтей Уайлдер захистив свій титул чемпіона, будучи в кроці від поразки.

У ніч на неділю в Нью-Йорку відбувся титульний бій, в якому чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер відстояв свій титул у протистоянні з кубинцем Луїсом Ортісом.

У стартових раундах боксери діяли дуже спокійно - мінімальна перевага була у кубинця, а Уайлдер вичікував помилок суперника, намагаючись затягнути бій з віковим Ортісом в пізні раунди, повідомляє Isport.

У п'ятому раунді Вайлдер несподівано вибухнув контратакою і відправив Ортіса на настил рингу коронним правим прямим, щоправда, сталося це за 10 секунд до кінця раунду, тому від неприємностей кубинця врятував гонг.

Читайте такожНепереможні боксери Уайлдер і Ортіс проведуть бій у Нью-ЙоркуЗа два раунди - в сьомому - вже Ортіс був близький до перемоги, затиснувши Вайлдера біля канатів і майже хвилину б'ючи чемпіона різноманітними ударами.

На жаль для Ортіса, він багато сил витратив у сьомому раунді, тому у восьмому йому не вистачило сил добити враженого суперника і молодий організм Уайлдера встиг відновитися.

Відновитися для того, щоб у десятому раунді завершити бій на свою користь. Уайлдер знову потряс кубинця, але цього разу зробив це на початку раунду, тому у нього вистачило часу, щоб двічі відправити в нокдаун Ортіса і після другого падіння рефері зупинив бій.