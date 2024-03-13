Це можливо, якщо українець дасть безпрограшний бій Ф'юрі за чемпіонський пояс.

Всесвітня боксерська рада WBC обіцяє цієї весни визначити абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Також наразі там розглядають як потенційного кандидата для бою з екс-володарям чемпіонського пояса Джошуа українця Олександра Усика, уточнює Sky Sports.

Про це в деталях розповів президент WBC Маурісіо Сулейман. У найближчих планах організації: провести бій за звання абсолютного чемпіона світу між британцем Тайосоном Ф'юрі та Усиком, далі провести наступний бій-реванш і на додаток організувати зоряний бій із Джошуа.

Екс-чемпіон "важковаговик" вийде на ринг із переможцем, уточнив мексиканець.

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"WBC було надіслано запит про санкції щодо бою за безперечний титул. Ми прийняли ці санкції і погодилися на матч-реванш, якого вони вимагали, але ми також не маємо нічого проти, якщо Ентоні Джошуа зустрінеться з переможцем, якщо це не буде порушувати умови контракту або чогось іншого", - розповів Сулейман.

Зазначимо, що зустріч Усика з Ф'юрі запланована на 18 березня в Саудівській Аравії. Там на місцевій Kingdom Arena столиці Ер-Ріяд Усик покаже Ф'юрі, хто з них може взяти титул.

Зазначимо, що наразі боксери рівносильно володіють поясами WBA, WBO, IBF, IBO і WBC.

Історичне значення бою Усик - Ф'юрі

Результат бою між Усиком і Ф'юрі дасть зрозуміти світові, хто став першим чемпіоном-важковаговиком за багато років боїв на рингу. Раніше таким титулом володів боксер ямайського походження Леннокс Льюїс, який завершив кар'єру в 2003 році.

Наразі в арсеналі Учика є пояси WBA, WBO, IBO, IBF. Зі свого боку Ф'юрі з 2020 року носить титул WBC. Раніше ринг Саудівської Аравії вже прийняв два важливих бої: сутичку між Ф'юрі і Нганну, а також бій Усика і Джошуа.

Навесні фанатів боксу очікує нова розв'язка між професіоналами. Зазначимо, нещодавно з'явилися чутки, що Ф'юрі виходить з професійного спорту, він дав реакцію.

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