Британський супертяж планує провести ще як мінімум п'ять боїв.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відреагував на чутки про його ймовірний відхід з боксу після гучного перенесення бою з володарем поясів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком.

"Циганський король" заявив, що не має наміру закінчувати свою кар'єру. Більш того, британець заявив, що планує провести два поєдинки проти Усика, потім побитися з Ентоні Джошуа і Френсісом Нганну.

"Я чую розмови людей, які кажуть, що я повинен піти на пенсію, або що я скоро піду на пенсію, або що завгодно.

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Я не збираюся виходити на пенсію. У мене два бої з Усиком за титул абсолюту. Тоді я буду битися з Ей Джеєм принаймні один раз. Може бути, два рази, якщо буде реванш, якщо він захоче його після першого побиття, яке я йому влаштую. А потім я знову буду битися з Нганну. І це тільки для початку.

Так що у вас є п'ять великих боїв, щоб розпалити апетит. Я нікуди не піду. Нікуди. Мені 35 років, я в самому розквіті сил", - заявив Ф'юрі у своєму Instagram.

Нагадаємо, бій Усика проти Ф'юрі планували провести 17 лютого, але "Циганський король" несподівано травмувався під час спарингу в тренувальному таборі і поєдинок перенесли. Нова дата бою - 18 травня 2024.

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