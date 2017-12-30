"Фінікс" українця Леня обіграв "Сакраменто" в матчі НБА, "Мілуокі" без Боломбоя обіграли "Оклахому"

У ніч на суботу відбулися 9 матчів регулярного чемпіонату НБА, в яких перемоги здобули обидві команди українських легіонерів, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Фінікс Санс" з українцем Олексієм Ленем у складі обіграв "Сакраменто Кінгз" з рахунком 111:101.

На рахунку Леня 3 очка, 6 підбирань, 1 передача та 2 блок-шота за 18:22 хвилини, проведені на майданчику.

У свою чергу, "Мілуокі Бакс" без Джоеля Боломбоя обіграли "Оклахому Сіті". Уродженець Донецька і гравець збірної України не потрапив до складу 13-ти гравців, які брали участь в цьому матчі.

НБА. Регулярний чемпіонат.

29 грудня.

Вашингтон – Х'юстон 121:103 (27:23, 32:25, 28:30, 34:25)

Вашингтон: Портер (26 + 6 підбирань + 7 передач), Бив (21), Волл (17 + 5 перехоплень), Морріс (6 + 9 підбирань), Гортат (4 + 7 підбирань) – старт; Убре (21), Мікс (13), Саторански (6), Маккаллоу (4), Маинми (3), Фрейзер (0), Сміт (0).

Х'юстон: Харден (20 + 5 втрат), Андерсон (9 + 12 підбирань), Підлога (8 + 6 передач), Аріза (7), Такер (2) – старт; Грін (18), Гордон (16), Блек (10 + 12 підбирань), Вебер (9), Браун (4), Чжоу (0).

Торонто – Атланта 111:98 (30:22, 32:25, 26:22, 23:29)

Торонто: ДеРозан (25), Валанчюнас (13 + 11 підбирань), Лоурі (12), Ануноби (9), Майлз (9) – старт; Райт (13 + 7 підбирань), Пауелл (7), ВанВлит (6), Пелтль (6 + 10 підбирань), Ногейра (6), Сиакам (5 + 7 підборів).

Атланта: Прінс (30 + 10 підбирань), Шредер (14 + 9 передач), Бэйзмор (8 + 6 підбирань), Пламли (6 + 6 підбирань), Ільясова (6 + 8 підборів) – старт; Белинелли (14), Коллінз (11 + 8 підбирань), Кавано (6), Ділейні (3), Тейлор (0).

Оклахома-Сіті – Мілуокі 95:97 (18:38, 26:20, 23:15, 28:24)

Оклахома: Уестбрук (40 + 14 підбирань + 9 передач + 5 втрат), Ентоні (12 + 6 підбирань), Адамс (6 + 7 підборів), Роберсон (5 + 9 підбирань), Абринес (0) – старт; Грант (12), Фелтон (10 + 6 передач), Паттерсон (5), Хьюстис (5).

Мілуокі: Адетокумбо (23 + 12 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Міддлтон (20 + 6 підбирань), Хенсон (18 + 6 підбирань + 4 блок-шота), Снелл (15), Юледсоу (8) – старт; Брогдон (7), Макеров (3), Террі (3).

Новий Орлеан – Даллас 120:128 (21:36, 39:41, 41:32, 19:19)

Новий Орлеан: Девіс (33), Казінс (32 + 20 підбирань + 8 передач + 5 блок-шотів + 6 втрат), Холідей (23), Мур (16), Рондо (6 + 8 передач) – старт; Нельсон (6), Міллер (2), Кларк (2), Каннінгем (0).

Даллас: Сміт (21 + 10 підбирань + 10 передач + 7 втрат), Меттьюз (18), Новіцкі (13 + 12 підбирань), Барнс (13), Клебер (3) – старт; Харріс (17), Пауелл (15), Бареа (14 + 9 передач), Межри (7), Феррел (7).

Чикаго – Індіана 119:107 (37:27, 27:25, 22:25, 33:30)

Чикаго: Маркканен (32 + 7 підбирань), Лопес (12), Холідей (11), Грант (11 + 7 підбирань + 12 передач), Валентайн (4) – старт; Миротич (28), Портіс (12 + 7 підбирань), Нваба (7), Ципзер (2).

Індіана: Коллісон (30), Стівенсон (18 + 9 підбирань), Тернер (13), Т. Янг (8 + 7 підбирань), Богданович (7) – старт; Сабоніс (14 + 9 підбирань), Джозеф (10), Дж. Янг (7), Пойтресс (0).

Майамі – Бруклін 87:111 (20:24, 19:35, 21:36, 27:16)

Майамі: Річардсон (19), Уайтсайд (17 + 8 підбирань), Джонсон (11), Драгіч (11), Олиник (2 + 7 підбирань) – старт; Еллінгтон (7), Адебайо (7), Мікі (5 + 9 підбирань), Уолтон (3), Хаслем (3), Вільямс (2).

Бруклін: Холліс-Джефферсон (18 + 8 підбирань), Зеллер (11 + 7 підбирань), Динуидди (11 + 6 передач), Керолл (10), Крэбб (6) – старт; Харріс (21 + 7 підбирань), Аллен (12 + 9 підбирань), ЛеВерт (12 + 11 передач), Ейси (6 + 7 підборів), Стаускас (4), Мізків (0).

Сакраменто – Фінікс 101:111 (25:35, 21:20, 37:33, 18:23)

Сакраменто: Рендолф (14), Хілл (12), Лабиссьер (12), Темпл (12), Мейсон (7) – старт; Юогданович (13), Хилд (12), Коулі-Стайн (11 + 9 підбирань), Куфос (8).

Фінікс: Букер (26), Уоррен (26 + 10 підбирань), Кріс (14 + 8 підбирань), Чендлер (6 + 11 підбирань), Юліс (5) – старт; Бендер (9), Деніелс (9), Кэнан (9 + 6 передач), Джексон (4), Лэнь (3 + 6 підбирань + 1 передача + 2 блок-шоти; 18:22 хвилини).

Голден Стейт – Шарлотт 100:111 (29:32, 24:21, 22:26, 25:32)

Голден Стейт: Дюрант (27 + 6 передач), Томпсон (24), Лівінгстон (12), Грін (8 + 11 підбирань + 16 передач + 3 блок-шота + 5 втрат), Пачулія (0 + 7 підборів) – старт; Уест (10 + 6 підбирань), Белл (8), Янг (5), Маккоу (2), Игудала (2 + 6 підбирань), Луні (2).

Шарлотт: Ховард (29 + 12 підбирань + 7 передач), Вокер (16), Батюм (15 + 6 передач), Кідд-Гилкрист (12), Вільямс (0 + 6 підборів) – старт; Камінські (14 + 6 підбирань), Лемб (11 + 6 підбирань), Грем (8), о'брайан (4), Картер-Вільямс (2).

Лейкерс – Кліпперс 106:121 (22:35, 26:27, 28:29, 30:30)

Лейкерс: Інгрем (18), Рендл (18 + 7 підбирань), Колдуелл-Поуп (14 + 7 підбирань), Кузма (13), Харт (2) – старт; Кларксон (20 + 8 передач), Ненсі (16), Брюер (5), Богут (0), Карусо (0), Брайант (0), Зубац (0).

Кліпперс: Гріффін (24 + 6 підбирань + 6 передач), Ріверс (13), Джордан (12 + 16 підбирань), Сі Джей Вільямс (11), Теодосич (11 + 7 передач) – старт; Уеслі Вільямс (23), Харрелл (15 + 9 підбирань), Деккер (8), Еванс (4), Джонсон (0), Торнвелл (0).