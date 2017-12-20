"Будівельник" обіграв "Хімік" в центральному матчі дня баскетбольної Суперліги

В Києві та Черкасах завершилися матчі чергового туру регулярної першості української баскетбольної Суперліги де впевнені перемоги здобули столичний Будівельник" та "Черкаські Мавпи", повідомляє офіційний сайт турніру.

Кияни з різницею в 26 очок декласували принципового суперника "Хімік" з Южного - 82:56. У свою чергу, "Мавпи" були набагато більш впевненима за одеську БІПУ в очному матчі - 111:90.

СУПЕРЛІГА ПАРІ-МАТЧ

20 грудня

Будівельник (Київ) – Хімік (Южне) – 82:56 (29:17, 18:15, 17:11, 18:13)

Будівельник: Анісімов 23о+3пд+4пр, Сандул 14о+7пд+1пр, Крутоус 7о+1пд+5пр, Отверченко 10о+5пд+6пр, Дугат 8о+7пд+3пр; Брістол 9о+8пд, Вінтоняк 2пд+1пр, Місяць 1пд, Зотов 7о+2пд+3пр, Дроздов 4о+2пд, Філдс.

Хімік: Петров 6о+13пд+4пр, Павлов 16о+4пд+1пр, Марченко 2о, Аріанс 9о+2пд, Колтер 6о+1пд+7пр; Мальчевський 9о+5пд, Антипов 7о+2пд+1пр, Ковальов, Войналович, Сидоров 1о+3пд+2пр.