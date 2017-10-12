"Дніпро" в Києві обіграв "Будівельник" у рамках баскетбольної Суперліги

Відбулися два поєдинки чергового туру баскетбольної Суперліги. "Дніпро" у столичному Палаці спорту обіграв у центральному матчі тижня "Будівельник", повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Найрезультативнішим у складі гостей був центровий "Дніпра" Сергій Загреба (18 очок). У "будівельників" 22 очки набрав Брендон Філдс, але вони не допомогли киянам здобути перемогу.

В іншому поєдинку «Черкаські Мавпи» перемогли «Політехнік».

"Будівельник" — "Дніпро" – 77:86 (17:16, 16:27, 25:18, 19:25)

Будівельник: Дугат (10 + 6 передач), Філдс (22 + 4 підбирання + 5 втрат), Місяць (5), Вінтоняк (2), Анісімов (8 + 5 підбирань) — старт; Отверченко (10), Крутоус (8), Дроздов (8 + 5 підбирань), Конате (3), Сандул (1).

Дніпро: Вільховецький (3 + 7 передач), Мишула (12 + 4 підбирання + 5 передач + 4 втрати), Ревзін (5), Тимофієнко (9 + 5 підбирань), Дзюба (6) — старт; Загреба (18 + 8 підбирань), Глєбов (16 + 4 передачі), Шундель (6 + 5 передач), Закурдаєв (5), Шевченко (3), Сізов (3).

"Черкаські Мавпи" – "Політехнік" – 91:77 (19:11, 27:24, 24:19, 21:23)

Черкаські Мавпи: Марінов (25 + 4 передачі), Джефферсон (19 + 9 підбирань + 3 блок-шота), Кобець (16), Бояркін (8 + 13 передач + 3 перехоплення), Конєв (7), Ткаченко (4 + 3 блок-шота), Попович (4), Дейна (4), Липовцев (2 + 4 перехоплення), Крисько (2), Руслов, Нагорний.

Політехнік: Барнс (29 + 11 підбирань + 3 перехоплення + 7 втрат), Рочняк (15 + 8 підбирань), Вуйович (13 + 10 підбирань), Козлов (8 + 5 підбирань + 5 передач + 5 втрат), Йованович (6), Хаджишехович (2), Рудаков (2), Кузнєцов (2), Тарасенко, Спасич.