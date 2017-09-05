Клуб баскетбольної Суперліги "Черкаські Мавпи" посилився болгарським захисником Маріновим

Баскетбольній клуб української Суперліги «Черкаські Мавпи» підсилився захисником збірної Болгарії Станіміром Маріновим (25 років, 1.93 м), повідомляє Планета Баскетбол.

У минулому сезоні Марінов у складі «Балкан» набирав по 15.0 очок, робив по 3.5 підбирання та віддавав по 4.5 передачі за 30 хвилин в середньому за гру з реалізацією триочкових 34.1% у чемпіонаті Болгарії. Раніше за кордоном він виступав тільки в чемпіонаті Косово за «Приштину».

У серпні у складі збірної Болгарії захисник брав участь у пре-кваліфікації Кубка Світу-2019, записуючи в актив по 6.0 очок і 5.0 передач за 19 хвилин.

Раніше також стало відомо, що "мавпи" уклали контракт з ще одним легіонером - Марко Поповичем з Чорногорії.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні 2017/18 "Мавпи" посіли 4-е місце у Суперлізі, поступившись в серії плей-офф за бронзу "Дніпру".