Джеттер не допоможе збірній України на Євробаскеті через сімейні проблеми

Досвідчений американський розігруючий Юджин Джетер відмовився повернутися у збірну України для участі в майбутньому чемпіонаті Європи, повідомляє SportArena.

«Ми намагалися домовитися з Джетером, але, на жаль, він не приїде за сімейними обставинами. Ми поїдемо на Євробаскет без натуралізованого гравця, оскільки не хочемо взяти когось, кого ми не знаємо. Разом з тим, ця ситуація дасть можливоість для розвитку наших молодих гравців», — цитує BeBasket менеджера збірної України Андрія Лебедєва.

Читайте такожЗбірна України відправилася на збори до Словенії напередодні ЄвробаскетуДжетер в 2013 році допоміг збірній України на Євробаскеті сенсаційно зайняти шосте місце і вперше пробитися на чемпіонат світу. На світовій першості в Іспанії екс-розігруючий Сакраменто вів збірну за собою, набираючи в середньому за гру по 15,4 очка, 3,0 підбору і 5,0 передачі. Після відходу зі збірної Майка Фрателло Джетер в команді не з'являвся.

У зв'язку з відсутністю у збірній України натуралізованого розігруючого функції основного плеймейкера на Євробаскеті головний тренер команди Євген Мурзін може довірити Олександру Мишулі або Денису Лукашову.

На груповому етапі Євробаскету-2017 збірна України в Тель-Авіві зіграє з Литвою, Грузією, Німеччиною, Італією та Ізраїлем.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи пройде з 31 серпня по 17 вересня в Туреччині, Фінляндії, Румунії та Ізраїлі.