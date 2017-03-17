"Денвер" здобув четверту перемогу поспіль в НБА

"Наггетс" обіграли "Лос-Анджелес Кліпперс" з рахунком 129:114

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися 6 матчів, в центральному з яких "Денвер Наггетс" обіграв "Лос-Анджелес Кліпперс", повідомляє офіційний сайт ліги. Матч завершився з рахунком 129:114. Лідер "Наггетс" Уїлл Бартон набрав у цьому матчі 35 очок. Торонто – Оклахома-Сіті— 102:123 (24:29, 24:29, 22:39, 32:26) Т: ДеРозан (22), Пауелл (13), Джозеф (11 + 6 передач), Ібака (10), Райт (10) ОС: Уестбрук (24 + 10 підбирань + 16 передач), Оладипо (23), Кантер (14 + 7 підбирань), Роберсон (13), Гібсон (10), Адамс (10 + 5 підбирань), Абринес (10) Клівленд – Юта— 91:83 (29:20, 15:22, 23:25, 24:16) К: Джеймс (33 + 10 підбирань + 6 передач + 6 втрат), Ірвінг (21), Джей Ар Сміт (12), Лав (10 + 9 підбирань), Томпсон (2 + 8 підбирань) Ю: Гобер (20 + 19 підбирань), Хейворд (13), Джонсон (12), Инглс (12), Джордж Хілл (9). Атланта – Мемфіс— 91:103 (28:26, 24:29, 13:23, 26:25) А: Хардуэй (18), Прінс (16 + 4 блок-шота), Бэйзмор (16), Шредер (10), Миллсэп (10), Ховард (10 + 11 підбирань) М: Конлі (22 + 12 передач), Газоль (18 + 10 підбирань + 10 передач), Грін (14 + 12 підбирань), Аллен (10), Райт (10) Нью-Йорк – Бруклін— 110:121 (33:28, 28:26, 26:38, 23:29) НЙ: о'куінн (23 + 8 підбирань), Роуз (22), Ентоні (17), Томас (15 + 10 підбирань), Лі (13), Холідей (10) Б: Лопес (24), Холліс-Джефферсон (20 + 10 підбирань), Лин (15 + 8 передач), ЛеВерт (13 + 7 підбирань), Фой (10) Денвер – Кліпперс 129:114 (27:19, 32:27, 44:34, 26:34) Д: Бартон (35), Харріс (20), Йокіч (17 + 14 підбирань + 11 передач), Нельсон (16), Фарід (12), Мюррей (10), Пламли (10 + 10 підбирань + 6 передач), Эрнангомес (9) ЛАК: Медик (22), Підлога (18 + 14 передач), Ріверс (17), Бас (15) Голден Стейт – Орландо— 122:92 (34:20, 33:30, 36:21, 19:21) ГС: Томпсон (29), Каррі (25 + 9 передач), Игудала (14), Кларк (12), Пачулія (10 + 10 підбирань), Грін (9 + 11 підбирань + 6 передач) Про: Пейтон (13 + 8 підбирань + 5 втрат), Грін (13), Фурньє (12), Вучевич (10 + 8 підбирань), Бийомбо (3 + 10 підбирань) Східна конференція 1. Клівленд Кавальерс – 45 перемог / 22 поразки 2. Бостон Селтікс – 43/25 3. Вашингтон Візардс – 41/26 4. Торонто Репторс – 39/29 5. Атланта Хоукс – 37/31 6. Індіана Пейсерс – 35/33 7. Мілуокі Бакс – 33/34 8. Майамі Хіт – 33/35 9 Детройт Пістонс – 33/35 10. Чикаго Буллз – 32/36 11. Шарлотт Хорнетс – 29/39 12. Нью-Йорк Нікс – 27/42 13. Філадельфія Сиксерс – 24/43 14. Орландо Меджік – 24/45 15. Бруклін Нетс – 13/54 Західна конференція 1. Голден Стейт Ворріорз – 54 перемоги / 14 поразок 2. Сан-Антоніо Сперс – 52/15 3. Х'юстон Рокетс – 47/21 4. Юта Джаз – 43/26 5. Лос-Анджелес Кліпперс – 40/29 6. Оклахома-Сіті Тандер – 39/29 7. Мемфіс Гріззліз – 39/30 8. Денвер Наггетс -33/35 9. Портленд Трэйл Блейзери – 30/37 10. Даллас Маверікс – 29/38 11. Міннесота Тимбервулвз – 28/39 12. Нью-Орлеан Пеліканса – 27/41 13. Сакраменто Кінгз – 27/41 14. Фінікс Санз – 22/46 15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/48

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