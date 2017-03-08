"Фінікс" українця Леня програв "Вашингтону" в черговому матчі НБА
Гра завершилася з рахунком 127:131.
У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в одному з яких "Фінікс Санз" українця Олексія Леня програв "Вашингтон Візардс" з рахунком 127:131, повідомляє офіційний сайт ліги.
Український центровий Олексій Лень провів в грі 21 хвилину 34 секунди, за які набрав 8 очок, зробив 11 підбирань, 1 перехоплення, 4 блокшота, скоїв 1 втрату і отримав 3 фолу.
Фінікс – Вашингтон 127:131 (25:38, 36:30, 31:26, 35:37)
Фінікс: Бледсо (30 + 6 втрат), Букер (25 + 6 передач + 6 втрат), Уоррен (15 + 10 підбирань), Вільямс (15 + 10 підбирань), Барбоза (12), Кріс (9), Лень (8 + 11 підбирань + 4 блок-шота), Юліс (7), Джонс (6)
Вашингтон: Богданович (29 + 9 підбирань), Бив (27), Волл (25 + 14 передач), Сміт (17), Маинми (15 + 9 підбирань + 7 перехоплень), М-ф Морріс (6), Гортат (6), Портер (2), Дженнінгс (2), Убре (2)
Оклахома-Сіті – Портленд 121:126 (40:29, 27:32, 25:38, 29:27)
Оклахома-Сіті: Уестбрук (58), Оладипо (16), Кантер (11),Роберсон (9), Сабоніс (8), Абринес (5), Адамс (4), Грант (3), Гібсон (3), Коул (2), Макдермотт (2)
Портленд: Крэбб (23), Лиллард (22), Макколлум (21), Нуркич (17), Аміну (12), Ленард (12), Вонле (11), Харклесс (6), Напьєр (2)
Даллас – Лейкерс 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37)
Даллас: Новіцкі (25 + 11 підбирань), Сет Каррі (18), Феррелл (16год), Меттьюз (15), Барнс (14), Ноел (11 + 12 підбирань), Кук (10), Харріс (7), Пауелл (4), Фінні-Сміт (2)
Лейкерс: Расселл (22), Кларксон (22), Янг (13), Інгрем (13), Рендл (13 + 18 підбирань + 10 передач), Брюер (9), Енніс (8), Ненсі (8), Нваба (2), Чорний (1)
Східна конференція
1. Клівленд Кавальерс – 42 перемоги / 20 поразок
2. Бостон Селтікс – 40/24
3. Вашингтон Візардс – 38/24
4. Торонто Репторс – 37/26
5. Атланта Хоукс – 34/29
6. Індіана Пейсерс – 32/31
7. Чикаго Буллз – 31/32
8. Детройт Пістонс – 30/32
9. Майамі Хіт – 30/34
10. Мілуокі Бакс – 29/33
11. Шарлотт Хорнетс – 28/35
12. Нью-Йорк Нікс – 26/38
13. Філадельфія Сиксерс – 23/40
14. Орландо Меджік – 23/41
15. Бруклін Нетс – 11/51
Західна конференція
1. Голден Стейт Ворріорз – 52 перемоги / 11 поразок
2. Сан-Антоніо Сперс – 49/13
3. Х'юстон Рокетс – 44/20
4. Юта Джаз – 40/24
5. Лос-Анджелес Кліпперс – 38/25
6. Мемфіс Гріззліз – 36/28
7. Оклахома-Сіті Тандер – 35/29
8. Денвер Наггетс – 29/34
9. Портленд Трэйл Блейзери – 27/34
10. Даллас Маверікс – 27/36
11. Міннесота Тимбервулвз – 25/37
12. Сакраменто Кінгз – 25/38
13. Нью-Орлеан Пеліканса – 25/39
14. Фінікс Санз – 21/43
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/45