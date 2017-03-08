"Фінікс" українця Леня програв "Вашингтону" в черговому матчі НБА

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в одному з яких "Фінікс Санз" українця Олексія Леня програв "Вашингтон Візардс" з рахунком 127:131, повідомляє офіційний сайт ліги.

Український центровий Олексій Лень провів в грі 21 хвилину 34 секунди, за які набрав 8 очок, зробив 11 підбирань, 1 перехоплення, 4 блокшота, скоїв 1 втрату і отримав 3 фолу.

Фінікс – Вашингтон 127:131 (25:38, 36:30, 31:26, 35:37)

Фінікс: Бледсо (30 + 6 втрат), Букер (25 + 6 передач + 6 втрат), Уоррен (15 + 10 підбирань), Вільямс (15 + 10 підбирань), Барбоза (12), Кріс (9), Лень (8 + 11 підбирань + 4 блок-шота), Юліс (7), Джонс (6)

Вашингтон: Богданович (29 + 9 підбирань), Бив (27), Волл (25 + 14 передач), Сміт (17), Маинми (15 + 9 підбирань + 7 перехоплень), М-ф Морріс (6), Гортат (6), Портер (2), Дженнінгс (2), Убре (2)

Оклахома-Сіті – Портленд 121:126 (40:29, 27:32, 25:38, 29:27)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (58), Оладипо (16), Кантер (11),Роберсон (9), Сабоніс (8), Абринес (5), Адамс (4), Грант (3), Гібсон (3), Коул (2), Макдермотт (2)

Портленд: Крэбб (23), Лиллард (22), Макколлум (21), Нуркич (17), Аміну (12), Ленард (12), Вонле (11), Харклесс (6), Напьєр (2)

Даллас – Лейкерс 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37)

Даллас: Новіцкі (25 + 11 підбирань), Сет Каррі (18), Феррелл (16год), Меттьюз (15), Барнс (14), Ноел (11 + 12 підбирань), Кук (10), Харріс (7), Пауелл (4), Фінні-Сміт (2)

Лейкерс: Расселл (22), Кларксон (22), Янг (13), Інгрем (13), Рендл (13 + 18 підбирань + 10 передач), Брюер (9), Енніс (8), Ненсі (8), Нваба (2), Чорний (1)

Східна конференція

1. Клівленд Кавальерс – 42 перемоги / 20 поразок

2. Бостон Селтікс – 40/24

3. Вашингтон Візардс – 38/24

4. Торонто Репторс – 37/26

5. Атланта Хоукс – 34/29

6. Індіана Пейсерс – 32/31

7. Чикаго Буллз – 31/32

8. Детройт Пістонс – 30/32

9. Майамі Хіт – 30/34

10. Мілуокі Бакс – 29/33

11. Шарлотт Хорнетс – 28/35

12. Нью-Йорк Нікс – 26/38

13. Філадельфія Сиксерс – 23/40

14. Орландо Меджік – 23/41

15. Бруклін Нетс – 11/51

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 52 перемоги / 11 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 49/13

3. Х'юстон Рокетс – 44/20

4. Юта Джаз – 40/24

5. Лос-Анджелес Кліпперс – 38/25

6. Мемфіс Гріззліз – 36/28

7. Оклахома-Сіті Тандер – 35/29

8. Денвер Наггетс – 29/34

9. Портленд Трэйл Блейзери – 27/34

10. Даллас Маверікс – 27/36

11. Міннесота Тимбервулвз – 25/37

12. Сакраменто Кінгз – 25/38

13. Нью-Орлеан Пеліканса – 25/39

14. Фінікс Санз – 21/43

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/45