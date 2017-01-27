"Дніпро" та "Миколаїв" виграли чергові матчі баскетбольної Суперліи

В Кривому Розі та Миколаєві відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги, в який "Дніпро" переміг "Кривбас", а "Миколаїв" здолав "Запоріжжя-ZOG", повыдомляє офіційний сайт змагань.

У Миколаєві господарі майданчику поступаючись по ходу матчу 21 очко, зуміли не тільки наздогнати суперника, а й в результаті вдруге в сезоні здобути перемогу над "Запоріжжям" - 68:67.

У свою чергу, у матчі в Кривому Розі в дебюті третьої десятихвилинки "Дніпро" оформив ривок. Постарався капітан гостей Станіслав Тимофеєнко, який в першій половині більше працював на команду, а після великої перерви включився в атаці. Форвард гостей тепер не тільки підбирав, роздавав і перехоплював, а й регулярно атакував кільце суперника, при чому робив це з високим відсотком. Криворіжці, в свою чергу, здали в атаці і повністю віддали супернику щит, чим "Дніпро" скористався, зробивши свою перевагу двозначною.

"Миколаїв" – "Запоріжжя-ZOG" 68:67 (14:22, 13:19, 14:10, 27:16)

"Миколаїв": Іванов 17, Онуфрієв 11, Кушніров 10 + 10 підбирань, Швець 10 + 9 підбирань

"Запоріжжя-ZOG": Буренко 15 + 5 передач, Конате 14 + 12 підбиранеь, Носков 12 + 14 підбирань, Рибалко 10

"Кривбас" – "Дніпро" 81:87 (19:18, 22:26, 17:23, 23:20)

"Кривбас": Бояркін 16 + 4 передачі, Липовцев 14, Глєбов 13, Ворнік 10

"Дніпро": Ревзін 25 + 6 підбирань, Мішула 18 + 9 передач, Тимофеєнко 17 + 6 підбирань + 5 передач

Турнірна таблиця

1 Будівельник 16/4

2 Хімік 16/2

3 Дніпро 14/6

4 Кривбасс 14/5

5 БІПА 11/9

6 БК Запоріжжжя 9/11

7 Черкаські Мавпи 9/10

8 Кремінь 7/13

9 МБК Миколаїв 7/12

10 Волиньбаскет 3/16

11 Політехнік 11/9