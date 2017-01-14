НБА: 34 очки Лілларда не допомогли "Портленду" обіграти "Орландо"

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися дев'ять матчів, в одному з яких "Портленд" не зміг обіграти "Орландо" незважаючи на надрезультативну гру свого лідера Даміана Лілларда - 34 очки, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 109:115.

"Портленд" опинився в ролі наздогоняючих вже після першої чверті, яку програв з солидною різницею "-13" - 23:36. Потім "Трейл Блейзерс" трохи скоротити відставання у другій 12-хвилинці 26:18, з мінімаальным рахунком виграли третю - 29:28, але програли заключну четверту чверть, а з нею і весь матч, 31:33.

На рахунку Лілларда 34 очки та 8 підбирань.

Філадельфія – Шарлотт— 102:93 (26:21, 26:24, 24:26, 26:22)

Ф: Эмбиид (24 + 8 підбирань + 5 втрат), Шарич (15), Ільясова (12), Ковінгтон (11), Родрігес (11), Хендерсон (9)

Ш: Батюм (19), Вокер (17), Зеллер (16 + 10 підбирань), Кідд-Гилкрист (12 + 12 підбирань)

Торонто – Бруклін— 132:113 (30:27, 24:26, 36:36, 42:24)

Т: ДеРозан (28), Лоурі (20 + 6 передач), Керролл (18 + 11 підбирань), Джозеф (16 + 7 передач), Валанчюнас (14 + 10 підбирань), Ногейра (10 + 9 підбирань + 4 блок-шота), Росс (12)

Б: Богданович (23), Лопес (20), Харріс (11), Динуидди (10), Хемілтон (11), Фой (9 + 7 передач), Букер (6 + 7 підбирань)

Мілуокі – Майамі— 116:108 (42:30, 23:18, 26:26, 25:34)

Міл: Паркер (24), Адетокумбо (19 + 8 підбирань + 6 передач), Монро (16 + 11 підбирань), Снелл (14), Брогдон (13), Бізлі (11 + 7 підбирань), Деллаведова (9 + 8 передач)

Травень: Драгіч (19), Уайтсайд (19 + 9 підбирань), Бэббит (16), Джонсон (14), Уэйтерс (13 + 6 передач), Дж. Джонсон (10 + 12 передач)

Х'юстон – Мемфіс— 105:110 (31:25, 33:26, 21:32, 20:27)

Х: Харден (27 + 9 передач + 7 втрат), Гордон (13), Нене (12), Аріза (12 + 9 підбирань), Харрелл (10), Андерсон (10)

М: Аллен (22), Конлі (17 + 9 передач + 5 втрат), Рендолф (16 + 12 підбирань), Газоль (14 + 6 передач + 6 втрат), Деніелс (13), Енніс (12)

Міннесота – Оклахома-Сіті— 96:86 (30:28, 15:22, 29:18, 22:18)

М: Таунс (29 + 17 підбирань), Віггінс (19), Рубіо (14 + 14 передач + 5 втрат), Раш (11)

ОС: Уестбрук (21 + 11 підбирань + 12 передач + 10 втрат), Кантер (21 + 8 підбирань), Оладипо (19), Роберсон (8 + 5 перехоплень)

Атланта – Бостон— 101:103 (18:28, 26:20, 21:30, 36:25)

А: Миллсэп (23 + 6 передач), Хардуэй (23), Ділейні (17 + 6 передач), Бэйзмор (12), Ховард (11 + 8 підбирань)

Б: Томас (28 + 9 передач + 5 втрат), Олиник (26 + 8 підбирань), Краудер (18 + 9 підбирань), Хорфорд (10 + 6 передач)

Портленд – Орландо— 109:115 (23:36, 26:18, 29:28, 31:33)

П: Лиллард (34 + 8 підбирань), Макколлум (26), Тернер (15), Аміну (8 + 7 підбирань), Пламли (7 + 7 підбирань)

Про: Вучевич (30 + 10 підбирань), Пейтон (19 + 7 передач + 5 втрат), Огастін (15), Мікс (12), Ібака (13 + 10 підбирань), Гордон (8 + 7 підбирань)

Сакраменто – Клівленд— 108:120 (15:32, 28:29, 31:23, 34:36)

З: Казінс (26 + 8 підбирань + 11 передач + 6 втрат), Гей (23 + 10 підбирань + 4 блок-шота), Лоусон (17), Коллісон (13)

До: Ірвінг (26), Корвер (18 + 5 підбирань), Шамперт (16), Джеймс (16 + 15 передач + 5 втрат), Лав (15 + 18 підбирань), Фрай (10), Томпсон (9).

Юта – Детройт— 110:77 (14:19, 31:24, 33:20, 32:14)

Ю: Худ (27), Джордж Хілл (22), Хейворд (20), Фейворс (9 + 8 підбирань), Гобер (6 + 10 підбирань).

Д: Харріс (13), Морріс (11), Джонсон (10), Драммонд (9 + 19 підбирань), Удрих (9 + 7 передач)