НБА. "Х'юстон" переміг у техаському дербі, Вестбрук зробив 15-й тріпл-дабл у сезоні (результати матчів)

Команда "Х'юстон Рокетс" легко перемогла "Даллас Маверікс" у матчі двох представників штату Техас у Національній баскетбольній асоціації (НБА). Зустріч завершилася з рахунком 123:107.

У нинішньому сезоні "Даллас" є одним із аутсайдерів ліги, тому виїзна перемога "Х'юстона" з різницею у 16 очок не є несподіваною. Зазначимо, що у складі "Рокетс" традиційно найкращим був Джеймс Харден, який набрав 34 очки і 11 передач.

В іншій грі минулої ночі "Оклахома-Сіті" на виїзді впоралася з "Маямі" (106:94). Лідер гостей Рассел Вестбрук знову зробив тріпл-дабл (29 очок, 17 підбирань, 11 передач), який став для захисника 15-м у сезоні і 30-м в 2016 році.

Результати матчів:

Даллас - Х'юстон 107:123 (31:31, 16:35, 27:32, 33:25)

Д: Барнс (21), Меттьюз (19), Андерсон (13 + 8 підбирань), Пауелл (13), Сет Каррі (11);

Х: Харден (34 + 5 підбирань + 11 передач), Андерсон (22), Гордон (13), Нене (12 + 8 підбирань).

Майамі - Оклахома-Сіті 94:106 (19:33, 29:28, 21:26, 25:19)

М: Річардсон (22 + 5 підбирань), Дж. Джонсон (16 + 5 підбирань), Джонсон (15), Уайтсайд (12 + 8 підбирань);

ОС: Вестбрук (29 + 17 підбирань + 11 передач), Кантер (19 + 8 підбирань), Адамс (15 + 8 підбирань), Абринес (14), Грант (10).

Бостон - Мемфіс 113:103 (28:24, 28:24, 28:29, 29:26)

Б: Бредлі (23 + 7 підбирань), Томас (21 + 7 передач), Грін (19 + 5 підбирань), Краудер (17 + 7 підбирань), Смарт (13 + 6 передач), Хорфорд (11 + 5 передач);

М: Газоль (26 + 9 передач), Аллен (17 + 8 підбирань), Рендолф (16 + 10 підбирань), Гаррісон (12 + 5 підбирань + 6 передач), Енніс (11).

Лейкерс - Юта 100:102 (25:28, 27:20, 22:24, 26:30)

ЛАЛ: Рендл (25 + 12 підбирань), Вільямс (22), Кларксон (12 + 5 підбирань), Робінсон (10);

Ю: Хейворд (31 + 9 підбирань), Інглс (13), Гобер (12 + 11 підбирань), Джонсон (10), Діао (10).