Одеська БІПА виграла передсезонний баскетбольний турнір у Черкасах

Найкращим гравцем турніру визнаний американський захисник одесит Кеннет Фанденбьорк.

Одеська БІПА стала переможцем товариського баскетбольного турніру "Кубок Венето", який завершився вчора в Черкасах. Протягом трьох ігрових днів БІПА перемогла київський "Будівельник", "Черкаські Мавпи", але поступилася МБК "Миколаїв". Найкориснішим гравцем турніру був визнаний захисник одеської команди Кеннет Фанденбьорк. Найкращим центровим став представник БІПИ Анатолій Челован, найкращим форвардом - Ігор Чумаков з "Черкаських Мавп", найкращим захисником - американець Генрі Дукат з "Будівельника". Результати матчів, день №1: БІПА - Будівельник - 77:63 (12:10, 23:19, 24:15, 18:19) БІПА: Волчанов (14 + 6 підбирань), Челован (10), Жуковський (9 + 8 підбирань). Буд: Вінтоняк (12 + 10 підбирань + 4 передачі), Зотов (12 + 4 передачі), Крутоус (12), Горбенко (12), Луценко (8). Черкаські Мавпи - МБК Миколаїв - 80:63 (28:17, 24:11, 20:15, 8:20) ЧС: Адедіран (18 + 5 підбирань), Чумаков (12 + 7 підбирань), Кальніченко (11), Мірошниченко (9 + 6 підбирань). Н: Іванов (13), Кушніров (11 + 5 підбирань), Онуфрієв (8 + 5 підбирань). День №2: Будівельник – МБК Миколаїв - 92:74 (21:21, 29:15, 24:19, 18:19) Б: Дугат (21 + 7 підбирань + 4 передачі), Буцький (19), Вінтоняк (11 + 5 підбирань), Крутоус (11), Луценко (11 + 6 підбирань + 4 передачі), Зотов (8 + 5 підбирань + 4 передачі) Н: Кушніров (17 + 10 підбирань), Лебединцев (13 + 4 передачі), Онуфрієв (11 + 5 підбирань). Черкаські Мавпи – БІПА - 88:93 ОТ (17:18, 16:22, 22:22, 24:17, 9:14) ЧС: Кальніченко (32), Сізов (13 + 9 підбирань + 9 передач), Чумаков (16 + 7 підбирань), Адедіран (9 + 8 підбирань) Б: Фандерберк (18 + 10 передач), Челован (18 + 10 підбирань), Скрипець (17 + 5 передач), Балашов (15 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Парвадов (10 + 5 передач). День №3: Черкаські Мавпи – Будівельник - 97:94 (19:23, 28:27, 26:32, 24:13) ЧС: Чумаков (30 + 6 підбирань), Сізов (19), Мірошниченко (9 + 5 передач), Кобець (9 + 5 передач), Ткаченко (8), Полюляк (8) Б: Дугат (27), Горбенко (15), Крутоус (14), Вінтоняк (14 + 5 підбирань), Луценко (8 + 6 підбирань). Миколаїв - БІПА - 81:76 (21:18, 21:21, 15:12, 24:25) Н: Іванов (20 + 5 підбирань), Швець (17 + 16 підбирань), Тонченко (13 + 6 передач), Онуфрієв (12), Мусієнко (9) Б: Челован (22 + 7 підбирань), Найко (11 + 6 підбирань), Парвадов (10), Балашов (9).

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