В новому сезоні української баскетбольної Суперліги зіграє 10 команд

У наступному сезоні чемпіонату України з баскетболу серед команд Дивізіону А (Суперліга) зіграє 10 команд. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Раніше повідомлялося, що до складу Суперліги увійдуть "Хімік" (Южне), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Черкаські Мавпи", БК "Запоріжжя", "Будівельник" (Київ), "Дніпро", "Кремінь" (Кременчук) та "Авантаж-Політехнік" (Харків).

Пізніше до них додалися одеська "БІПА" та МБК "Миколаїв".

Таким чином, команди "Волиньбаскет" (Луцьк), "Динамо" (Київ) і "Інфіз" (Київ), які брали участь у минулому сезоні Суперліги, в новому сезоні не заявилися на змагання.

Зазначається, що чемпіонат традиційно пройде в два етапи - регулярний чемпіонат і плей-офф. У регулярному чемпіонаті команди зіграють три кола.

Старт сезону планується з 1 жовтня.