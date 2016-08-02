"Барселона" збирається провести унікальний мультиспортивный трансфер

Каталонська "Барселона" найближчим часом має провести унікальний в світі спорту обмін, задіявши свій футбольний та баскетбольний підрозділ, повідомляє eurohoops.net.

Метою каталонців є угорський захисник баскетбольного клубу "Басконія" Адам Ханга. "Барселона" його придбає, заплативши певну суму грошей "Басконії", а також віддавши кількох футболістів у футбольний клуб "Алавес".

Зазначається, що "Басконія" і "Алавес" знаходяться в одному місті, Віторія. Крім того, у клубів один і той же власник - Хосеан Керехете.

Додамо, що в структуру ФК "Барселона" окрім футболу входять команди з інших видів спорту - зокрема, баскетболу, гандболу, хокею на льоду та регбі.