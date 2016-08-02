"Барселона" збирається провести унікальний мультиспортивный трансфер
16:15, 02 серпня 2016Баскетбол
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Каталонський клуб придбає баскетболіста в обмін на гравця своєї футбольної команди.
Ханга перейде в "Барселону" / euroleague.net
Каталонська "Барселона" найближчим часом має провести унікальний в світі спорту обмін, задіявши свій футбольний та баскетбольний підрозділ, повідомляє eurohoops.net.
Метою каталонців є угорський захисник баскетбольного клубу "Басконія" Адам Ханга. "Барселона" його придбає, заплативши певну суму грошей "Басконії", а також віддавши кількох футболістів у футбольний клуб "Алавес".
Зазначається, що "Басконія" і "Алавес" знаходяться в одному місті, Віторія. Крім того, у клубів один і той же власник - Хосеан Керехете.
Додамо, що в структуру ФК "Барселона" окрім футболу входять команди з інших видів спорту - зокрема, баскетболу, гандболу, хокею на льоду та регбі.
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