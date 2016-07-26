Головний клуб-довгожитель української Суперліги може припинити існування

Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв", який виступає в українській Суперлізі, може протягом нинішнього літа припинити існування. Про це в інтерв'ю виданню "Миколаївські новини" повідомив екс-гравець команди, а нині суддя і голова Федерації баскетболу Миколаївській області Олександр Раєвський.

"Через відсутність керівника та фінансування головний тренер не може приступити до комплектації команди, не може провести тренувальні збори, взяти участь в передсезонних турнірах. Немає коштів навіть на придбання спортивної форми, не кажучи вже про якийсь фонд Читайте такожКлуб української баскетбольної Суперліги на межі зникненнязаробітної плати гравців", - розповів про ситуацію Раєвський.

За його словами, часу для порятунку команди практично не залишилося.

"Треба визнати, що ще ніколи в історії миколаївського баскетболу не стояло так гостро питання не тільки про участь у чемпіонаті вищого дивізіону, але й про існування команди як такої. Проблеми з фінансуванням були завжди. Але у клубу як мінімум був керівник, клуб мав нехай невеликі, але достатні для початку сезону кошти. Сьогодні ми нічого цього не маємо", - заявив баскетбольний функціонер.

Раєвський також зазначив, що обласна Федерація баскетболу зверталася з проханнями про допомогу до керівництва міста та області, але позитивної відповіді від них поки немає.

Зазначимо, що МБК "Миколаїв" - єдиний клуб української баскетбольної Суперліги, який брав участь у всіх без винятку чемпіонатах України, починаючи з 1992 року.

Як повідомляв УНІАН, попередній президент МБК "Миколаїв" Михайло Козир покинув свою посаду за станом здоров'я.