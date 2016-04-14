НБА. "Голден Стейт" побив знаменитий рекорд "Чикаго Буллс" 1996 року

Команда Національної баскетбольної асоціації "Голден Стейт" в останньому матчі регулярного чемпіонату НБА змогла побити "вічний" рекорд "Чикаго Буллс", встановлений в 1996 році.

Тоді "Бики" на чолі з легендарним баскетболістом Майклом Джорданом встановили верхню планку за кількістю перемог в регулярному чемпіонаті. Вони виграли 72 з 82 матчів основної частини сезону.

Минулої ночі "Голден Стейт", обігравши на рідній арені в Окленді "Мемфіс Гриззлис", здобули 73 перемогу в регулярному чемпіонаті, встановивши новий максимум за кількістю перемог в НБА.

Найкращим гравцем зустрічі традиційно став лідер "Голден Стейт" Стефен Каррі, який набрав 46 очок. По ходу зустрічі він реалізував свій 400-й триочковий кидок в сезоні, ставши першим баскетболістом в історії НБА, якому вдалося це зробити протягом одного чемпіонату.

Голден Стейт — Мемфіс - 125:104 (37:23, 33:27, 32:31, 23:23)

ГС: Каррі (46 + 6 передач), Томпсон (16), Барнс (15 + 6 підбирань), Спейтс (12), Грін (11 + 9 підбирань + 7 передач + 5 втрат)

М: Рендольф (24 + 6 підбирань), Стівенсон (22), Грін (12 + 8 підбирань), Мартін (11 + 5 підбирань).

Як повідомляв УНІАН, раніше "Голден Стейт" повторив рекорд "Чикаго", вигравши у 72-х матчах НБА.