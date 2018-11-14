Черкаські Мавпи і Дніпро зазнали розгромних поразок у 5-му турі Кубка Європи ФІБА

"Дніпро" розгромно поступився грецькому "Арісу", а "Мавпи" безвольно програли датському "Баккен Беарз".

"Черкаські Мавпи" та "Дніпро" провели чергові матчі в рамках групового етапу Кубка Європи ФІБА.

"Дніпро" розгромно поступився грецькому «Арісу» в матчі п'ятого туру турніру. Команда Дениса Журавльова ще після четвертого туру втратила шанси на вихід з групи і не нав'язала ніякої конкуренції своїм суперникам, поступившись у кожній із чвертей.

«Аріс» – «Дніпро» 86:61 (24:12, 19:14, 32:26, 11:9)

«Аріс»: Далло (15 + 5 передач – 5 втрат), Вергініс (4 + 4 перехоплення), Л. Джонс (19 + 3 перехоплення), Р. Харріс (3 + 5 передач), Кайсер (2) – старт; Бохорідіс (8), Фліоніс (4), Вулгаропулос, Христідіс (1 + 5 підбирань), Слафцакіс (4), Р. Макгі (15 + 8 підбирань), Ангола (11)

«Дніпро»: Мишула (6 + 4 передачі), Закурдаєв (14), Ревзін (12), Тимофієнко (14 + 5 підбирань – 5 втрат), Кушніров (2) – старт; Вільховецький, Шундель (8), Кожем'якін, Натяжко, В. Прокопенко, Фесенко (2), Сізов (3)

Чемпіони України «Черкаські Мавпи» з ще більшою різницею (-32) програли датському «Баккен Беарз». «Мавпи» без Ігоря Чумакова, який залишився на лавці запасних через застуду і Максима Міхельсона, який не поїхав у Данію за сімейними обставинами, також втратили шанси на вихід з групи ще після четвертого туру.

«Баккен Беарз» – «Черкаські Мавпи» 121:89 (34:20, 27:22, 31:25, 29:22)

«Баккен Беарз»: Карберрі (10 + 5 передач + 3 перехоплення), Онгває (11 + 4 передачі), Еванс (13 + 5 підбирань + 5 передач), Юкіч (26 + 5 підбирань), Діуф (12) – старт; Далтон (13 + 5 підбирань), Мартін (12), Ларке (9), Дарбо (8 + 9 передач), Салерц (5), Берг (2), Крістенсен.

«Черкаські Мавпи»: Кольченко (8), Воєвода (6), Янг (25 + 4 передачі), Коклі (13), Скапінцев (7 + 6 підбирань) – старт; Отверченко (17 + 4 втрати), Ткаченко (7), Арнетт (4 + 4 передачі + 4 втрати), Руслов (2), Бояркін (0 + 6 передач + 4 втрати).