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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в плей-офф Євро з 2-го місця в групі

21:47, 15 вересня 2018
Баскетбол
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Укроаинские баскетболістки впевнено обіграли команду Швейцарії / fiba.basketball

У Бухаресті (Румунія) завершився груповий етап чемпіонату Європи з вуличного баскетболу 3х3, де жіноча збірна України посіла 2-е місце в групі А і вийшла в плей-офф змагань.

Наша збірна обіграла команду Швейцарії з рахунком 21:11, але поступилася команді Іспанії - 15:17, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чвертфіналі українки зіграють з переможницями Групи С - збірною Румунії.

Наша команда на нинішньому Євро посіяна під 1-м номером. На ЧС-2017 українки завоювали бронзові медалі.

Українки виступають у складі Ганна Ольховик, Олена Огородникова, Євгенія Спітковська і Христина Філевич.

Зазначимо, що чоловіча збірна України не бере участі у цьогорічному Євро-2018

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Теги: #збірна України#чемпіонат Європи#баскетбол 3х3