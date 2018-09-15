Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в плей-офф Євро з 2-го місця в групі
21:47, 15 вересня 2018Баскетбол
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Українки обіграли Швейцарію, але програли команді Іспанії.
Укроаинские баскетболістки впевнено обіграли команду Швейцарії / fiba.basketball
У Бухаресті (Румунія) завершився груповий етап чемпіонату Європи з вуличного баскетболу 3х3, де жіноча збірна України посіла 2-е місце в групі А і вийшла в плей-офф змагань.
Наша збірна обіграла команду Швейцарії з рахунком 21:11, але поступилася команді Іспанії - 15:17, повідомляє офіційний сайт змагань.
У чвертфіналі українки зіграють з переможницями Групи С - збірною Румунії.
Наша команда на нинішньому Євро посіяна під 1-м номером. На ЧС-2017 українки завоювали бронзові медалі.
Українки виступають у складі Ганна Ольховик, Олена Огородникова, Євгенія Спітковська і Христина Філевич.
Зазначимо, що чоловіча збірна України не бере участі у цьогорічному Євро-2018
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