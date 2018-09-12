Три гравці залишили табір національної збірної України з баскетболу

Команда продовжує підготовку до матчу з Іспанією.

Чоловіча національна збірна України з баскетболу продовжує підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти збірної Іспанії (14 вересня, вдома) та збірної Чорногорії (17 вересня на виїзді).

Тренерський штаб збірної України на чолі з головним тренером Євгеном Мурзіним скоротив заявку команди, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Команду залишили три гравці - В’ячеслав Петров, Олександр Рябчук та Павло Крутоус, які останнє тренування провели у неділю ввечорі. Тож надалі у складі команди продовжуватимуть підготовку 14 баскетболістів.

Склад збірної України:

Захисники:

Сергій Гладир, без клуба, 196 см, 29 років, перший тренер Олександр Шнейдер;

Юджин Джетер, Тянцзинь Голден Лайонс, 180, 34;

Олександр Кобець, без клуба, 197, 22, перший тренер Ігор Кобець;

Денис Лукашов, Єнісєй, 188, 29, перший тренер - Ірина Насєдкіна;

Святослав Михайлюк, Лос-Анжелес Лейкерс, 201, 21, перший тренер – тренер Олександр Молчанов

Олександр Мішула, Дніпро, 192, 26, перші тренери - Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва;

Форварди:

В’ячеслав Бобров, Гіпускоа-Баскет, 203, 26, перші тренери - Бордейчук Сергій, Івлєва Олександра;

Ігор Зайцев тут, без клуба 210, 29, перший тренер - Людмила Коваль;

Володимир Конєв 6.09, Черкаські Мавпи, 203, 29, перший тренер - Сергій Маренич;

Олександр Липовий, Промітеас, 200, 26, перший тренер - Людмила Покровенко;

Максим Пустозвонов, без клуба, 200, 31, перший тренер - Юрій Дятловський

Володимир Герун 9.09, Бреоган, 208, 24, перші тренери - Михайло Лисоволенко/ Аріна Гребнєва;

Центрові:

В’ячеслав Кравцов 7.09, Сан-Пабло Бургос, 212, 31, перший тренер - Сергій Комаров;

Олексій Лень 3.09, Атланта Гоукс, 216, 25, перший тренер — Михайло Лисоволенко