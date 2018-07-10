Клуб НБА Лейкерс оголосив про підписання Леброна Джеймса

Зірка НБА підписав з каліфорнійським клубом контракт на 154 мільйони доларів.

Форвард Леброн Джеймс офіційно став гравцем «Лос-Анджелес Лейкерс». Про це повідомив офіційний сайт клубу. Раніше повідомлялося, що гравець підписав 4-річний контракт. Протягом цього часу він заробить 154 млн доларів. Леброн Джеймс – триразовий чемпіон НБА у складі «Майамі» і «Клівленда». Нагадаємо, раніше «Лейкерс» задрафтували під 47-м номером українця Святослава Михайлюка.

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