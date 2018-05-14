Бостон розгромив Клівленд в першому матчі півфінальної серії НБА

Бостон і Клівленд відкрили півфінальну серію плей-офф НБА.

Бостон і Клівленд відкрили півфінальну серію плей-офф НБА. "Бостон Селтікс" здобули перемогу в першому матчі - 108:83. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Нагадаємо, що в іншому півфіналі зіграють "Голден Стейт" і "Х'юстон". Бостон – Клівленд 108:83 (36:18, 25:17, 17:29, 30:19) Рахунок у серії 1:0 Бостон: Браун (23 + 8 підбирань), Морріс (21 + 10 підбирань), Хорфорд (20 + 6 передач), Тейтум (16 + 6 підбирань), Розир (8 + 6 підбирань + 8 передач) – старт; Смарт (9 + 6 передач), Бейнс (4 + 8 підбирань), Оджелей (3), Надер (2), Монро (2), Ябуселе (0). Клівленд: Лав (17 + 8 підбирань), Джеймс (15 + 7 підбирань + 9 передач + 7 втрат), Корвер (5), Хілл (5), Сміт (4) – старт; Худ (11), Кларксон (10), Томпсон (8 + 11 підбирань), Грін (6), Кальдерон (2), Осман (0), Ненсі (0), Жижич (0).

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