Збірна України з баскетболу впевнено обіграла Швецію у кваліфікації чемпіонату світу

Ця перемога фактично гарантує збірній України вихід у другий етап кваліфікації ЧС-2019.

У столичному Палаці спорту відбувся поєдинок відбіркового етапу чемпіонату світу з баскетболу, в якому чоловіча збірна України впевнено обіграла команду Швеції.

Команди провели рівну першу чверть, але у другій 10-хвилинці команда Євгена Мурзіна вирвалася вперед, набравши 25 очок проти 7 у шведів. Досягши переваги у рахунку, українці частину матчу провели спокійно і довели зустріч до перемоги.

Варто зазначити, що підопічні Мурзіна значно перевершили своїх опонентів у грі під щитом, набравши 12 очок в трисекундній зоні.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі у складі збірної України став Ігор Зайцев, який набрав 13 очок. У збірної Швеції більше всіх очок набрав Массамба – 13.

Чемпіонат світу-2019.

Перший кваліфікаційний раунд. Група В

Україна – Швеція 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)

Україна: Джетер (11 + 6 передач), Гладир (11), Конєв (2 + 6 підбирань), Бобров (9), Кравцов (10 + 7 підборів) – старт; Герун (2), Кольченко (2), Лукашов, Липовий (2), Мішула (6), Пустовий (9 + 4 передачі + 2 блок-шота), Зайцев (13)

Швеція: Т. Массамба (13), Борг (10), Черапович (12), Ліндквіст (2), Биргандер (4 + 5 підбирань) – старт; В. Гаддефорс (3), Хакансон (9), Челльбом, Ліндстрем (2), Палмблад (8), Спірес (3)

Відзначимо, що ця перемога фактично гарантує збірній України вихід у другий етап кваліфікації на чемпіонат світу-2019, для цього команді Євгена Мурзіна потрібно виграти ще один матч, або сподіватися на поразку Швеції в одному поєдинку.

Дві зустрічі, що залишилися, українці проведуть 28 червня проти Туреччини (на виїзді) і 1 липня з Латвією (вдома).