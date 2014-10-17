Гандбольний "Мотор" зіграє у Лізі чемпіонів з данським "Ольборгом"

У цій грі зійдуться 3-я ("Ольборг") і остання 6-а ("Мотор") команди турнірної таблиці Групи D.

На даний момент в активі данського колективу 3 очки - 1 перемога, 1 нічия і 1 поразка. У той же час, український клуб програв усі 3 матчі і очок не має. Втім, фахівці запевняють, що саме в цій грі у "Мотора" є реальні шанси набрати перші очки.

Віце-чемпіон Данії сезону 2013/14, як і запорізька команда, у минулому сезоні пробився в плей-офф Ліги чемпіонів, а його головний тренер Нікола Якобсен після цього успіху перейшов на роботу в куди більш амбітний і титулований німецький «Рейн», що вважається одним з грандів європейського гандболу. Місце Якобсена на тренерському містку "Ольборга" з 1 липня зайняв молодий спеціаліст Йеспер Йенсен (30 жовтня йому виповниться 37 років), який паралельно є менеджером клубу. В якості гравця-плеймейкера збірної Данії він завоював титул чемпіона Європи-2008 і бронзу ЧС-2007. З гравців датської команди виділяються норвезький легіонер воротар Оле Еревік і правий напівсередній з Іспанії Ісайаш Гвардіолу.

Незважаючи на зоряні імена в стані суперників, українці готові грати тільки на перемогу: "Турнірна таблиця не відображає реального стану справ, - зазначив найкращий лінійний третього туру Ліги чемпіонів Олександр Шевельов. - Матч з "Ольборгом" буде дуже результативним, так як данці довго не думають, коли кидати по воротах. Основний склад у них один, тоді як у нас на кожну позицію є по дві людини. Постараємося взяти своє силою, а так само розраховуємо на допомогу рідних трибун. Ми повинні показати, що можемо не тільки добре грати, але й вигравати. І я впевнений, що ми здобудемо два очки, щоб націлюватися не лише на четверту, прохідну позицію в групі, а і вище".

Цікаво, що Шевельов став першим гандболістом з пострадянського простору, що виступали в чемпіонаті Данії. У сезоні-2011/2012 він захищав кольори саме "Ольборга".

Обслуговувати гру буде бригада арбітрів із Словенії - Ненад Крстіч і Петер Любіч.