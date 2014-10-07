Тренер збірної України з футболу викликав на матчі Євро ще одного воротаря

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

"Травми гравців змушують наставника збірної України робити корекції у складі. Як відомо, Олександр Рибка прибув до розташування «синьо-жовтих» з ушкодженими зв'язками гомілкостопа. Поспілкувавшись з лікарями, голкіпер «Динамо» одразу ж залишив табір національної команди", - зазначено у повідомленні.

Що стосується Худжамова, то він дебютував у складі національної команди 11 лютого 2009 року у товариському матчі проти збірної Сербії, залишивши свої ворота недоторканними (1:0). Упродовж відбірного циклу чемпіонату світу-2014 Рустам Худжамов незмінно входив до трійки воротарів головної команди. Таким чином, для досвідченого голкіпера цей виклик означає повернення до лав збірної.

Як повідомляв УНІАН, матчі відбірного циклу Євро-2016 Білорусь - Україна та Україна - Македонія відбудуться 9 і 12 жовтня, відповідно.