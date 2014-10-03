Найкращий футбольний клуб Росії проведе всі матчі Ліги чемпіонів без глядачів
Сьогодні відбулося засідання дисциплінарного органу УЄФА, на якому було розглянуто інцидент, що стався на матчі Ліги чемпіонів «Рома» (Рим, Італія) - ЦСКА (Москва, Росія).
Згідно з рішенням УЄФА, чинний чемпіон Росії ЦСКА три найближчі домашні матчі в єврокубках проведе без глядачів, повідомляє прес-служба клубу.
На клуб також накладено штраф у розмірі 200 тисяч євро. Крім того, на два гостьових поєдинку групового турніру Ліги чемпіонів 2014/15 буде закрито вхід на армійську фан-трибуну.
Таким чином, ЦСКА проведе всі матчі групового етапу змагань без власних глядачів.
У ході матчу 1-го туру Ліги чемпіонів сезону 2014/15 в Римі московські вболівальники запалювали піротехніку і кидали її на сектор італійських фанатів. Також шанувальники ЦСКА вступили в бійку зі стюардами арени. За це кілька російських уболівальників були затримані, двом фанатам було заборонено відвідувати італійські стадіони протягом п'яти років.