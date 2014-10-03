Найкращий футбольний клуб Росії проведе всі матчі Ліги чемпіонів без глядачів

Згідно з рішенням УЄФА, чинний чемпіон Росії ЦСКА три найближчі домашні матчі в єврокубках проведе без глядачів, повідомляє прес-служба клубу.

На клуб також накладено штраф у розмірі 200 тисяч євро. Крім того, на два гостьових поєдинку групового турніру Ліги чемпіонів 2014/15 буде закрито вхід на армійську фан-трибуну.

Таким чином, ЦСКА проведе всі матчі групового етапу змагань без власних глядачів.

У ході матчу 1-го туру Ліги чемпіонів сезону 2014/15 в Римі московські вболівальники запалювали піротехніку і кидали її на сектор італійських фанатів. Також шанувальники ЦСКА вступили в бійку зі стюардами арени. За це кілька російських уболівальників були затримані, двом фанатам було заборонено відвідувати італійські стадіони протягом п'яти років.