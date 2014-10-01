Центральний матч туру футбольної Прем'єр-ліги "Динамо" - "Шахтар" розсудить Можаровський

Центральний матч туру, «Динамо» - «Шахтар», буде обслуговувати бригада на чолі з львів'янином Юрієм Можаровським, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Можаровський завтра, 2 жовтня, відзначить своє 38-річчя. Матчі Прем'єр-ліги він судить з 2007-го року, а статус арбітра ФІФА отримав в 2011-мe/ У цьому сезоні він вже обслуговував матчі за участю «Динамо» (5-й тур, «Динамо» - «Чорноморець» - 2:0), так і «Шахтаря» (3-й тур, «Шахтар» - «Металіст» - 1:0), а також очну зустріч вітчизняних грандів в поєдинку за Суперкубок України («Шахтар» - «Динамо» - 2:0).

В цілому протистояння "Динамо" - "Шахтар" стане для Можаровського вже п'ятим. Раніше він судив матчі: 13.05.2009. Кубок України. 1/2 фіналу. «Шахтар» - «Динамо» - 1:0; 01.05.2011. Прем'єр-ліга. «Динамо» - «Шахтар» - 3:0; 15.05.2014. Кубок України. Фінал. «Динамо» - «Шахтар» - 2:1; 22.07.2014. Суперкубок України. «Шахтар» - «Динамо» - 2:0.

Повний склад офіційних осіб, призначених на гру 8-го туру УПЛ «Динамо» - «Шахтар», виглядає наступним чином: головний арбітр - Юрій Можаровський (Львів), асистенти арбітра - Олександр Войтюк (Запоріжжя), Олександр Корнійко (Миргород, Полтавська обл.), четвертий арбітр - Віктор Швецов (Одеса). Спостерігач арбітражу - Олександр Кран (Харків).

Як повідомляв УНІАН, матч 8-го туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 5 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 19.30. УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу.