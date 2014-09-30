Тенісистка Світоліна програла у другому колі турніру в Пекіні

У матчі другого раунду харків'янка поступилася п'ятикратній переможниці турнірів Великого Шолома, четвертій ракетці світу Марії Шараповій з Росії з рахунком 2:6, 2:6, повідомляє Тенісний портал України.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин.

Світоліна виграла два гейми на прийомі і програла шість геймів на своїй подачі. Обидві по разу подали навиліт, при цьому українка допустила дві подвійні помилки, а росіянка - п'ять.

Незважаючи на поразку, в наступний понеділок Світоліна встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись вище 33-го місця.