Володимир Кличко: я чув, як уболівальники почали свистіти

Володимир Кличко дав інтерв`ю, в якому розповів про хід поєдинку з Султаном Ібрагімовим і про свої подальші плани.

Про поєдинок : «Я рідко включав праву руку, оскільки був упевнений, що Султан без проблем зустріне ці випади. Тому і не йшов в контратаки. Ібрагімов – швидкий, проти нього дуже незручно боксувати.

Так, я чув як уболівальники почали свистіти після третього раунду. Але я вийшов на ринг, щоб виграти переконливо. Для мене важливий пояс, а також власний хороший виступ. Я не можу звертати увагу на глядачів, оскільки повинен перш за все виконувати вказівки тренера».

Про подальші плани : «Я хочу вийти на ринг найближчим часом. Сподіваюся, проти діючого чемпіона світу. Рішення про наступного суперника буде ухвалено протягом найближчих декількох тижнів. До цих пір я думав тільки про спортивний бік питання, зараз на перший план вийде комерційний. Це теж цікаво. Не знаю, де пройде мій наступний бій, скажу одне – в Європі. Цей тиждень я ще залишуся в США, а потім поїду додому. Я вже не був удома 3 або 4 місяці», – цитує Володимира німецьке агентство SID.

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