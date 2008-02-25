Суркіс готовий запропонувати Реброву довічний контракт

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував ситуацію щодо майбутнього Сергія Реброва в клубі. "Продаж Реброва зараз, певно, і був би можливий, коли б не одне "але". Юрій Сьомін вважає, що нам Сергій потрібний для завоювання "золота" чемпіонату. А надалі у нас можливі два варіанти. Або Ребров поженеться за "довгим рублем", але не факт, що при цьому отримає в новому клубі комфорт. Або ж він залишиться в "Динамо". Щодо того, чи готовий я запропонувати Реброву новий дворічний контракт, як того нібито хоче сам футболіст, то скажу, що йому я готовий запропонувати довічний контракт. Він корінний динамівець. Після завершення кар`єри хотів би залишитися у футболі. Думаю, я знайду потрібні аргументи в переговорах з ним", - заявив Ігор Суркіс.

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