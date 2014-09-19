Українські клуби набрали 0,5 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА за тиждень єврокубків

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Очки принесли київське "Динамо" (2 - за перемогу) і "Шахтар" - 1 за нічию. "Металіст" і "Дніпро" свої матчі програли. Згідно з регламентом 3 бали діляться на 6 клубів, які спочатку представляли країну в єврокубках сезону 2014/15 (одеський "Чорноморець" і луганська "Зоря" вибули на етапі кваліфікаційних змагань). Таким чином, за тиждень Україна набрала 0,5 бала. Всього ж в нинішньому сезоні в активі України вже 2,5 бала.

Україна продовжує перебувати на 8-му місці таблиці, випереджаючи клуби Голландії (9-е місце) і Бельгії (10), але поступаючись Росії (6) та Франції (7).

П'ятірку країн з найбільшими успішними клубами у Європі становлять Іспанія, Англія, Німеччина, Італія та Португалія.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні в Лізі чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию з іспанським "Атлетік" з Більбао (0:0), а в Лізі Європи "Динамо" обіграло португальський "Ріу Аве" (3:0), "Дніпро" поступився італійському "Інтеру" (0:1), "Металіст" програв турецькому "Транбзонспору" (1:2).

Другий тиждень єврокубків сезону 2014/15 відбудеться з 30 вересня по 2 жовтня.