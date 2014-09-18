Президент ФФУ Коньков після зустрічі в Ньоні просить ФІФА та УЄФА застосувати санкції до РФС

14:24, 18 вересня 2014
Спорт
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Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков оприлюднив офіційне звернення до керівників міжнародної та європейської федерацій футбола - Зеппа Блаттера та Мішеля Платіні - в якому просить ФІФА і УЄФА застосувати санкції, відповідні грубим порушенням Російським футбольним союзом норм Статуту ФІФА.

Анатолій Коньков вимагає застосувати найжорсткіші санкції до Росії

Про це повідомляється на офіційному сайті ФФУ.

Зокрема, у зверненні зазначається: "Керуючись статтями 14, 15 Статуту ФІФА, Федерація футболу України просить ФІФА і УЄФА, як вищі футбольні органи, застосувати санкції, відповідні грубим порушенням Російським футбольним союзом норм Статуту ФІФА, що проявляються у незаконному приєднанні до складу РФС деяких клубів Кримського півострова і ведення несанкціонованої активної роботи щодо включення до свого складу Республіканської федерації футболу Криму, Федерації футболу Севастополя, а також проведенні матчів на території України без відповідного дозволу Федерації футболу України".

Також, у своєму зверненні до керівників ФІФА та УЄФА Коньков підкреслив: "Федерація футболу України та вся футбольна громадськість України розраховують на солідарність міжнародного спортивного співтовариства і просять Вас прийняти чітку позицію по відношенню до незаконних дій РФС, яка дозволить зберегти баланс прав членів ФІФА і в майбутньому припинить будь-які спроби порушення її членами статутних вимог".

Раніше сьогодні в швейцарському Ньоні відбулася зустріч керівників ФФУ, РФС, ФІФА та УЄФА з приводу включення кримських команд до складу учасників Чемпіонату Росії. Зустріч не принесла конкретних результатів, сторони лише обмінялися своїми поглядами на ситуацію, що виникла на даний момент.

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