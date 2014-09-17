Українка Світоліна програла у другому колі тенісного турніру в Токіо

Матч, що тривав 1 годину і 18 хвилин, завершився поразкою українки у двох сетах - 4:6, 4:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кербер, яка є 8-ю ракеткою світу, посіяна організаторами змагань у столиці Японії під 1-м номером. Крім неї 10-ка найсильніших гравців світу на цьому турнірі представлена датчанкою Каролін Возняцкі (9) і сербкою Аною Іванович (10).

У свою чергу, Світоліна займає в рейтингу 35-е місце і в очному протистоянні з Кербер вважалася аутсайдером.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому турнірі у матчі першого раунду українка обіграла представницю Чехії Барбору Заглавову-Стрикову з рахунком 6:4 6:1.