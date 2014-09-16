Український баскетболіст Кравцов продовжить кар'єру в Китаї
14:48, 16 вересня 2014Спорт
0
Центровий збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов продовжить кар'єру в Китаї.
В'ячеслав Кравцов продовжить кар'єру в Китаї / nba.com
Гравець підписав контракт з клубом "Фошань Лонг Лайнс", повідомляє Isport з посиланням на агента баскетболіста Мішко Ражнатовича.
У минулому сезоні клуб посів 15-е місце в чемпіонаті Китайської баскетбольної Асоціації, а за команду грали екс-гравці НБА Джеральд Фітч, Шавлик Рендольф і Ленс Томас.
У наступному сезоні одноклубниками Кравцова стануть відомий ліванець Фаді Ель Хатіб і американський центровий з досвідом гри в Європі ДеВон Хардін.
Сезон в Китаї почнеться в першій половині листопада.
Кравцов в останні два сезони виступав за команду Національної баскетбольної асоціації "Детройт Пістонз" (2012-2013) та "Фіннікс Санз" (2013-2014).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter