Чемпіонат світу є неймовірним досвідом для баскетболістів - Фрателло

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Зокрема, тренер відзначив: "Я сподіваюся, що це був неймовірний досвід для гравців. Адже лише 24 команди потрапляють на чемпіонат світу. Наші гравці це право здобули торік на ЄвроБаскеті, вони були частиною успіху. У нас був щільний графік товариських матчів, 10 команд, з тих, з якими ми проводили спаринги і грали в групі на чемпіонаті світу, опинилися в 1/8. Чотири з них ми перемогли, а шістьом поступилися. Ми непогано виглядали в кількох матчах з тих, що програли, але в тому і полягає різниця між тим, щоб пройти далі у важкій боротьбі, адже лише одне очко, один кидок – усе це має значення для успішного виступу або для невдалого. І цей досвід нам довелося пережити".

Говорячи про матчі, проведені командою, Фрателло відзначив: "Сполучені Штати, власне, мають величезну кількість талантів. Ми могли урівноважити це лише на деякий відрізок ігрового часу, але потім зробили забагато втрат і вони відірвалися в рахунку. Іспанія… Ми трималися з ними майже весь матч, ми переслідували, але за 20 секунд до кінця гри ми відстали на 8 очок, але ми змагалися, з більшістю суперників нам удавалося демонструвати хороший баскетбол протягом більшої частини матчу. Якщо говорити про Австралію, то перша гра не була показовою, ми тільки-но пройшли етап підготовки з двома тренуваннями на день. Суперники з самого початку, в першій чверті пішли у відрив, так, що ми не змогли наздогнати їх. Але друга зустріч з Австралією була більш бойовою. Я сказав би, що позитив полягає в тому, що лише одного разу у нас було повне відчуття того, що ми не зможемо довго протистояти і боротися з нашим суперником, це було зі Сполученими Штатами. Коли вони вийшли на другу половину і стали додавати у швидкості, у нас пішли втрати".

Розмірковуючи про причини невдачі за підсумками групового турніру, Фрателло відзначив: "В матчах з такими командами, як Австралія і Нова Зеландія ми погано працювали на підбираннях. Як результат – ми не пройшли далі на чемпіонаті світу. Але на що треба звернути увагу – на концентрацію від самого початку, від самого першого дня. Щось змінити вже нереально. В житті і в баскетболі такого не буває. Ти готуєшся саме так, як вважаєш за потрібне готувати команду, потім на чемпіонаті слід зіграти 5 матчів за 6 днів, і часу на підготовку дуже мало. Те, що ти робиш на початку зборів, має враховувати всю специфіку турніру, і потім лише робляться незначні коригування. Якщо робити багато коригувань, то всі почуваються розгубленими. Розгубленості немає місця в баскетболі, адже гра – це швидкість реакції. Реагуєш ти за рахунок напрацювань. Якщо у тебе добрі напрацювання, то реакція буде швидкою і будуть позитивні зміни. Якщо таких напрацювань немає, то все виглядає так, ніби ніхто не знає, що робити. Нам не вистачило одного влучного кидка, аби потрапити у плей-офф. Так іноді буває".

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з баскетболу проходить в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютувала на ЧС, потрапивши на турнір завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці зайняли 6-е місце.

Команда завершила груповий турнір з показником 2 перемоги при 3 поразках. Українці посіли 5-е місце в групі і не потрапили в плей-офф 1/8 фіналу.